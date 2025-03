Bei Rot über Straße: Betrunkene E-Scooter-Fahrerin in Pfullingen von Auto angefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Pfullingen bei Rot über die Straße gefahren und von einem Auto erfasst worden. Das berichtet die Polizei. Die 37-Jährige querte kurz nach 17 Uhr den Fußgängerüberweg an der Marktstraße, obwohl die Ampel für sie Rot zeigte. In der Folge wurde sie vom VW eines 27-Jährigen erfasst, der von Pfullingen nach Reutlingen unterwegs war. Die Frau wurde zu Boden geworfen und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Da ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von rund einem Promille bei der Frau ergeben hatte, musste sie noch eine Blutprobe abgeben. Den beim Unfall entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei insgesamt auf etwa 600 Euro. (pol)