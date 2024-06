Bei Rot über die Ampel gelaufen: Frau in Bad Urach von Lkw erfasst und leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Freitag ist es an der Kreuzung Max-Eyth-Straße/Burgstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Lkw der Marke Daimler die B 28 von Reutlingen kommend und wollte nach links in die Max-Eyth-Straße einbiegen. Er hielt zunächst an der für ihn rot zeigenden Ampel.

Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte er seine Fahrt fort. In diesem Moment betrat eine 38-jährige Fußgängerin trotz des für sie geltenden Rotlichts die Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer bremste sofort, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten. Ein Sachschaden ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht entstanden. (pol)