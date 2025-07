Bei Reparatur eines Anhängers in Engstingen: Mann verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Bei einem Arbeitsunfall in Engstingen hat sich am Dienstagmittag ein Arbeiter schwere Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Der 31-Jährige war gegen 12.15 Uhr in einer Werkstatt in der Kohlstetter Straße mit der Reparatur einer Anhänger-Zugöse beschäftigt und verletzte sich hierbei beim Bedienen einer Hydraulikpresse. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. (pol)