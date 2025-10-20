Bei Gomaringen gegen Zaun und Laternenmast geprallt und dann abgehauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen seit dem frühen Sonntagmorgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 4.20 Uhr ein VW Polo-Lenker auf der Hinterweiler Straße in Richtung Stockach unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Liststraße geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun sowie einen Laternenmast. Anschließend flüchteten alle Insassen vom Unfallort.

Der Schaden am Auto, das abgeschleppt wurde, beträgt ungefähr 1.500 Euro. Die Beschädigungen an der Laterne sowie am Zaun dürften mit schätzungsweise 5.000 Euro zu Buche schlagen. Die Verkehrspolizei Tübingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen zum Fahrer des VW aufgenommen. (pol)