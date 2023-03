Bei Bad Urach riskant überholt und Unffall verursacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der B465 zwischen Seeburg und der Wittlinger Steige. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 15.05 Uhr mit einem Pkw-Gespann, Pkw VW Touran plus Anhänger, die B465 in Richtung Münsingen. Auf diesem Anhänger wurde ein Auto transportiert.

Am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve überholte der 55-Jährige die vor ihm fahrende Zeugin und einen unbekannten Sattelzug. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Toyota RAV4 eines 25-Jährigen, mit welchem es zu einem seitlich frontalen Zusammenstoß kam. An den beteiligten Pkws entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass die Anhängerlast des Pkw-Gespanns überschritten wurde. Verletzt wurde niemand. (pol)