Bauwagen brennt in Stockach aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach dem Brand eines Bauwagens in der Nacht auf Dienstag in der Friedhofstraße. Gegen 1 Uhr gingen bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei die ersten Notrufe ein, in denen über einen brennenden Bauwagen berichtet wurde. Das teilt die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bauwagen bereits in Vollbrand und das Feuer war im Begriff, auf einen danebenstehenden Baum überzugreifen. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte nicht mehr verhindert werden, dass der Bauwagen komplett ausgebrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Ofen im Innern des Bauwagens als Brandursache in Betracht kommen. (pol)