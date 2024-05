Baucontainer in Pliezhausen aufgebrochen und ausgeplündert - Polizei sucht Zeugen

Ein Schild mit der Aufschrift »Polizei« hängt an einem Polizeipräsidium.

PLIEZHAUSEN. Einen in der Rosenstraße in Pliezhausen abgestellten Baucontainer haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen aufgebrochen und ausgeplündert. Das berichtet die Polizei. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Kriminellen zwischen Mitternacht und ein Uhr gewaltsam Zugang zu dem Container und ließen dort mehrere Bohrmaschinen, Schlagbohrer und anderes Bauwerkzeug mitgehen, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071279392400 um sachdienliche Hinweise. (pol)