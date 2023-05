Backsteine in Reutlingen auf Auto geworden - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine unbekannte Personengruppe, die am Sonntagabend Gegenstände auf die Fahrbahn sowie ein fahrendes Auto geworfen hat. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Ford gegen 20 Uhr die Steinenbergstraße in Fahrtrichtung Altstadt als eine Personengruppe bestehend aus drei Jugendlichen Backsteine und Plastikteile von einem Flachdach aus auf die Fahrbahn und das Auto des Mannes warf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)