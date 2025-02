B27 nach Unfall bei Tübingen zwischenzeitlich gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag zur Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Tübingen der B 27 geführt. Kurz nach 17 Uhr war ein 66-jähriger Mercedes-Lenker auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend unterwegs und hielt mit seinem Wagen in einer rechtsseitigen Bucht an. Als er wieder auf die rechte Fahrspur einfahren wollte, übersah er offenbar einen dort nahenden Toyota eines 35-Jährigen.

Dieser wechselte daher auf den linken Fahrstreifen, wobei er zunächst nach links und anschließend nach rechts übersteuerte. In der Folge kollidierte der Toyota mit den rechten Schutzplanken, fuhr mit dem rechten Vorderreifen auf diese auf und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Danach kippte der Wagen vollends aufs Dach und schlitterte mehrere dutzend Meter über die Fahrbahn, auf der er schließlich zum Stillstand kam. Der 35-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen.

Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Pkw musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am Auto beträgt circa 3.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn der B 27 bis etwa 19.30 Uhr voll gesperrt. (pol)