PFULLINGEN. Auf dem Gelände eines Autohandels in der Max-Eyth-Straße haben am frühen Donnerstagmorgen mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 1.30 Uhr bockten die Täter einen geparkten BMW auf, montierten anschließend alle vier Räder ab und entwendeten diese. Die Schadenshöhe wird auf circa 1.100 Euro beziffert. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (pol)