Autoknacker stiehlt Geldbeutel und Handtasche in Betzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Vermutlich ein- und derselbe Kriminelle hat sich in Betzingen an zwei in der Malteserstraße und der Straße Im Wegele geparkten Autos zu schaffen gemacht.

Bei beiden Taten, die am Montagmorgen der Polizei gemeldet wurden, hatte der Täter eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und so Zugriff zum Innenraum erhalten. Aus einem der Wagen entwendete der Unbekannte einen Geldbeutel, aus dem anderen eine Handtasche. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)