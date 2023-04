Autoknacker in Reutlingen auf frischer Tat ertappt - Täter kann fliehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Pkw-Aufbrecher ist am Dienstagabend in der Reutlinger Innenstadt von einem Zeugen auf frischer Tat ertappt worden. Kurz nach 20 Uhr machte sich ein etwa 30-jähriger Unbekannter an einem in der Kaiserstraße geparkten Auto zu schaffen, in dem er die Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite einschlug und aus dem Innenraum ein Tablet an sich nahm. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und nahm die Verfolgung des Täters auf, der daraufhin das entwendete Tablet zurückließ.

Trotz sofortiger Fahndung gelang dem Kriminellen die Flucht. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. Ob ein Zusammenhang mit den jüngsten Pkw-Aufbrüchen in der Innenstadt besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (pol)