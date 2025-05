Autofahrer rast in Reutlingen der Polizei davon - Beifahrer verpetzt ihn im Revier

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehreren Strafanzeigen sieht ein 19-Jähriger entgegen, weil er am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr vor der Polizei geflüchtet ist. Trotz Anhaltesignalen hielt der Fahrer des Hyundai nicht an, sondern setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise dem Befahren entgegen einer Einbahnstraße, beginnend in der Karlstraße über die Silberburgstraße, fort. Das berichtet die Polizei. Der Fahrer stoppte sein Fahrzeug und er, sowie der Beifahrer flüchteten zu Fuß in Gartengrundstücke.

Nach circa 30 Minuten erschien der zunächst geflüchtete Beifahrer sowie weitere Personen beim Polizeirevier Reutlingen und machten Angaben zum Fahrer des Fahrzeuges. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem entnahm er den Fahrzeugschlüssel unberechtigt vom Fahrzeughalter und unternahm eine Spritztour mit dem Fahrzeug, für welches zudem keinen Versicherungsschutz bestand. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen. (pol)