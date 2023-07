Autofahrerin weicht in Rommelsbach einer Katze aus und prallt gegen Baum

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine über die Fahrbahn laufende Katze war vermutlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen in Rommelsbach ereignet hat. Die 25-jährige Lenkerin eines Ford KA bog gegen 08.25 Uhr von der Straße Lange Äcker kommend nach rechts in die Ermstalstraße Richtung Metzingen ab und wich hierbei laut eigenen Angaben einer querenden Katze aus. Im weiteren Verlauf kam der Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich, bevor er auf dem Dach zur Endlage kam.

Die 25-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht, durfte dieses aber nach ambulanter Handlung wieder verlassen. Am ihrem Ford, welcher von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. (pol)