Autofahrerin missachtet Vorfahrt in Dettingen und stößt mit Lkw zusammen

DETTINGEN. Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw hat am Donnerstagabend zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der Bundesstraße 28 zwischen Metzingen und Bad Urach in Fahrtrichtung Bad Urach gesorgt. Eine 55-Jährige fuhr laut Zeugenaussagen gegen 19.15 Uhr ungebremst mit ihrem Opel Mokka an der Anschlussstelle Dettingen-West auf die B 28 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines aus Richtung Metzingen heranfahrenden Sattelzuges, welcher von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Durch die folgende Kollision wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und in die Leitplanken abgewiesen. Am Opel entstand hierdurch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Schaden am Lkw wird auf circa 8.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr musste die Bundesstraße in Richtung Bad Urach für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.