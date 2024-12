Autofahrerin missachtet rote Ampel in Tübingen und kollidiert auf Radfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Europastraße Höhe Paul Horn Arena erlitten. Eine 23-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr mit einem Pkw Smart Fortwo die Europastraße stadteinwärts auf dem rechten Fahrstreifen und missachtete laut Zeugenangaben eine rot zeigende Ampel. Hierbei kollidierte der Smart mit einem 57 Jahre alten Fahrradfahrer, welcher die Fußgängerfurt bei Grünlicht von rechts kommend fahrend überquerte. Der Rettungsdienst verbrachte den Fahrradfahrer in eine umliegende Klinik. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es bis 18.00 Uhr zu Verkehrsstörungen in Richtung Innenstadt.