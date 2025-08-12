Autofahrerin kracht bei Tübingen in Ampelanlage: 25.000 Euro Schaden

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug »Unfall« steht vor einem Blaulicht auf der Straße.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN-BÜHL. Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B28 bei Tübingen-Bühl entstanden. Eine 27-Jährige befuhr kurz vor 13 Uhr mit einem Mazda 2 die Bundesstraße von Tübingen in Richtung Rottenburg. An der ampelgeregelten Einmündung bei Bühl erkannte sie einen aufgrund der Rotphase dort wartenden Wagen wohl zu spät und versuchte offenbar mit ihrem Auto nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dabei überfuhr der Mazda eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie der Ampel für den Rechtsabbiegeverkehr. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde die Mercedes V-Klasse eines 52-Jährigen beschädigt, der auf der Rechtsabbiegespur von Bühl kommend auf die B28 in Richtung Rottenburg wartete. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb die 27-Jährige unverletzt. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Straßenmeisterei war aufgrund der beschädigten Ampel mit mehreren Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)