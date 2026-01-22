Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß in Reutlingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagmorgen in Reutlingen erlitten, teilte die Polizei mit. Eine 55-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Renault von der Ringelbachstraße nach links in die Peter-Rosegger-Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia einer 45 Jahre alten Frau. Diese zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch ein Notarzt sowie die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)