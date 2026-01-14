Mehr Sport: Reutlinger Experten geben Tipps

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/ENINGEN. Der Beginn eines Jahres ist immer auch die Zeit der neuen Vorsätze. Ein echter Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen: mehr Sport treiben. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage der Online-Plattform Statista gaben 48 Prozent der Befragten an, im Jahr 2026 sportlich aktiver sein zu wollen. Das bemerken auch Betreiber einiger Reutlinger Fitnessstudios, wie Lukas Geiselmann, Geschäftsleiter des Studios Kieser: »Wir haben bisher im Januar viermal mehr Anmeldungen als im Dezember.« Überrascht sei er davon jedoch nicht, der große Besucheranstieg zum Jahresbeginn habe im Kieser inzwischen fast schon Tradition.

»Das ist bei uns nicht anders«, sagt Benjamin Baur von Peb2. In seinem Studio in Eningen seien die ersten drei Monate immer die umsatzstärkste Phase. Für Geiselmann und Baur hänge das zwar sicher mit den Neujahrsvorsätzen ihrer Besucher zusammen, aber auch mit der Rückkehr zum geregelten Wochenablauf: »Um die Weihnachtszeit sind alle mit Geschenken, Feiertagen und ihrer Familie beschäftigt«, erzählt Lukas Geiselmann, »da bleibt keine Zeit für den Sport.«

Gesundheit statt Muskelaufbau

Catrin Götz vom PT-Reutlingen bemerkt außerdem »eine größere Motivation« in den Trainingseinheiten ihrer Mitglieder. Häufig besuchen ihre Kunden sie mit dem Wunsch nach gezielten Trainingsplänen für eine umgestellte Ernährung. »Viele Menschen hier machen einen ,Dry January', verzichten also nach den Feiertagen auf Alkohol, oder haben nach den Weihnachtstagen den Wunsch abzunehmen«, sagt sie. Gesundheit statt reinem Muskelaufbau steht im Fokus. Nicolai Walz aus dem Reutlinger Studio F1, hat beobachtet, dass der Saunabereich in den ersten Januarwochen beliebter als das Gerätetraining ist. »Das liegt aber bestimmt auch am kalten Wetter«, merkt Walz mit einem Lachen an.

Geduld ist gefragt

Damit die gesteigerte Motivation der ersten Wochen des Jahres aber nicht sofort wieder verfliegt, raten die Experten, sich realistische Ziele zu setzen. »Jeder muss sich bewusst sein, dass es ein langfristiger Prozess ist«, erklärt Kieser-Leiter Lukas Geiselmann. Dafür vereinbart sein Team in den ersten drei Monaten feste Termine mit den Kunden, um die sportlichen Aktivitäten Stück für Stück in den regulären Wochenablauf zu integrieren. »Ich vergleiche das immer mit dem Fußballtraining vom eigenen Kind«, sagt auch Nicolai Walz von F1, »da sind zwei Tage in der Woche fest eingeplant. Sobald das Training zu meinem geregelten Alltag gehört, fällt es mir viel einfacher.« Der wichtigste Faktor ist für ihn aber ein anderer: »Spaß. Die wöchentlichen Übungen dürfen nie zum Zwang werden. Wer Spaß hat, bleibt auch weiter dran.« (GEA)