Gesprächsabend in der Reutlinger Vesperkirche über Armut

REUTLINGEN. Rund 30 Interessierte waren am Mittwochabend in der Reutlinger Vesperkirche bei dem ungewöhnlichen Gesprächsformat »Sprechen und Zuhören« zum Thema Armut. Einige von ihnen hatten sich bisher nicht viel damit beschäftigt. Andere berichteten von ihren Erfahrungen, Problemen und Gefühlen. »Ich war alleinerziehend, musste jeden Cent umdrehen, bin sehenden Auges in die Altersarmut reingerutscht«, erzählte eine Frau. Schlimm findet sie Vorwürfe von Politikern, dass Ärmere selbst schuld seien, dass sie faul seien. Es ging zur Sache und ins Detail an diesem Abend.

Dabei wussten manche der mehr als 30 Anwesenden vorher nicht genau, was auf sie zukommen würde – und ob sie überhaupt richtig seien bei diesem Veranstaltungsformat. Claudia Guggemos (Katholische Erwachsenenbildung) und Dr. Joachim Rückle (Diakonieverband) hatten sich im vergangenen Jahr fortgebildet in einer neuen Gesprächsmethode, die vom Verein »Mehr Demokratie« entwickelt worden war. Dabei geht es nicht nur ums Zuhören, sondern auch um das eigene Sprechen, darum, persönliche Befindlichkeiten und Gedanken zu äußern, erklärte Rückle eingangs.

Ohne Kommentare und Zwischenfragen

Und das sah so aus: In Kleingruppen von drei bis vier Teilnehmenden äußerte sich jeweils eine Person, die anderen hörten zu. Vier Minuten lang. Ohne Kommentare, ohne Zwischenfragen. »Das war gar nicht so leicht, nichts zu sagen, mir lag so oft was auf der Zunge«, sagte eine der Teilnehmerinnen nach drei Runden. Alle kamen zu Wort, allen wurde zugehört.

Viele der rund 30 Anwesenden waren sich am Ende einig: Es sei ein bereicherndes und spannendes Format. »Das war so wie ‚Speed-Dating‘«, meinte einer der Jüngeren. Gelobt wurde auch, dass so viele unterschiedliche Menschen aus vielen Schichten dabei waren: Jugendliche, Ältere, Azubis, Studierende, Betuchte und Arme, Politikerinnen, Sozialarbeiter und ehrenamtlich Engagierte.

Ursachen von Armut

»Ich gratuliere zu dem Mut, sich hier auf was Unbekanntes einzulassen«, hatte Joachim Rückle eingangs betont. In den acht Gruppen wurde es vom Startgong an gleich sehr intensiv, sehr persönlich. »Wenn ich sehe, welche Lebensmittel andere Familien kaufen – das meiste davon könnte ich mir nicht leisten«, so eine Frau. Die Ursachen von Armut kamen auf den Tisch: Arbeitslosigkeit, der Verlust des Partners, die alleinige Verantwortung für Kinder, psychische Erkrankungen.

Manche Gesprächsteilnehmer sprachen von der Scham, die Armut auslösen kann: »Es ist so demütigend, wenn du siehst, dass dein Kind als einziges ohne Buddelhose im Regen steht und im Schlamm spielt.« Oder wenn man für sein Kind keine neuen Stiefelchen kaufen kann. Wenn man in der Tafel einkaufen muss, sich den Supermarkt nicht leisten kann. »Ich erlebe in der Vesperkirche immer wieder, dass Leute hier reinkommen, niemand anschauen, immer nur auf den Boden starren«, sagte Vesperkirchen-Pfarrerin Birgit Hövel. Diese Scham der Menschen zu registrieren, »das geht enorm ans Herz«.

Armut führe auch in die Einsamkeit, wenn ein Kinobesuch oder das Treffen mit Freunden in einem Café nicht drin ist. Wenn das Geld nicht einmal reicht, um mit den Öffentlichen zu Angehörigen zu fahren. Wie schambesetzt es sei, wenn selbst kleine Geschenke für die Kinder oder Enkel nicht möglich sind.

Hohe Mieten und Inflation

Die sozialen Sicherungssysteme seien zwar gut: Bürger- und Wohngeld, sonstige Unterstützungsmöglichkeiten – viel werde getan. Und trotzdem gebe es in diesem reichen Land Armut und Obdachlosigkeit. Auch wegen der Inflation, hohen Mieten und hohen Energiekosten und weil Sozialwohnungen fehlen. »Sogar viele Jüngere plagt die Sorge vor dem sozialen Abstieg«, sagte einer der Jüngeren an diesem Abend. »Die Miete für die Wohnung könnte ich mir allein nicht mehr leisten«, so eine Frau kurz vor der Rente.

Viele der Teilnehmenden fühlten sich nach eigenen Worten durch den Austausch mit den ihnen zumeist unbekannten Menschen beschenkt. Mit Personen ins Gespräch zu kommen, mit denen man sonst nie zusammengekommen wäre, ihnen zuzuhören, Bruchteile aus anderen Lebenswelten kennenzulernen, die Not von Menschen aus deren eigener Betroffenheit zu hören und besser zu verstehen, erweitere den Horizont. (GEA)