Autofahrerin übersieht Biker in Pfullingen, der schleudert über Motorhaube

PFULLINGEN. Eine leicht verletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in Pfullingen zugetragen hat. Eine 62-Jährige wendete in der Großen Heerstraße mit ihrem Auto auf der Fahrbahn und übersah hierbei den ordnungsgemäß von hinten heranfahrenden 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads der Marke Aprilia. Obwohl dieser sofort auswich, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß mit der vorderen linken Seite des Opels zusammen.

Der Zweiradfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog er sich hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und konnte durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 2.500 Euro. (pol)