Autofahrer bei Walddorfhäslach mit zu hohem Tempo von Straße geschleudert

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben ein 21-jähriger Fahrer eines Ford Mustang und seine 16-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B464 erlitten. Der 21-Jährige befuhr mit seinem Sportwagen die B464 von Dettenhausen in Richtung B 27. Nach ersten Ermittlungen kam er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit der nassen Fahrbahn im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Infolgedessen prallte er mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum und kam im Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Aufprall verletzten sich der 21-jährige Fahrer und die 16-jährige Beifahrerin leicht und mussten mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Durch die Kollision wurde der Ford Mustang derart beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. (pol)