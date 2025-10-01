Autofahrer schläft am Steuer ein und baut Unfall in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein Leichtverletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 38-Jähriger am Dienstagnachmittag auf der Rübgartener Straße (K6764) verursacht hat. Der Mann war gegen 16.20 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Kreisstraße unterwegs und war, den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, am Steuer eingeschlafen. Dabei kam er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Mercedes CLA eines 54-Jährigen. In der Folge kippte der Anhänger um und blieb auf der Seite liegen.

Während der Mercedes-Fahrer und sein 20 Jahre alter Beifahrer unverletzt blieben, wurde der Unfallverursacher leichtverletzt von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 23.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und einem Helfer vor Ort war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten im Einsatz. (pol)