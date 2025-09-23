Autofahrer kollidiert bei Gomadingen mit Bahnwartehäuschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Ein Autofahrer ist am Montagmorgen mit einem Bahnwartehäuschen zusammengestoßen. Der 52-Jährige war kurz vor 5.30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der K 6735 von Ödenwaldstetten herkommend in Richtung Marbach unterwegs, als er in einer Linkskurve wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abkam und frontal mit einem Wartehäuschen an einem Bahnübergang kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Transporter die Airbags aus. Verletzt wurde der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Allein der Schaden am Sprinter dürfte sich auf circa 15.000 Euro belaufen. Die Beschädigungen am Wartehäuschen können abschließend noch nicht beziffert werden. (pol)