Autofahrer fährt in Reutlingen bei Rot los und erfasst Radfahrer

REUTLINGEN. Ein verletzter Radfahrer und Schaden in Höhe von 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in der Karlstraße ereignet hat. Ein 67-jähriger Nissanfahrer befuhr die Karlstraße gegen 12.30 Uhr stadtauswärts und hielt zunächst an der Rot zeigenden Ampel an der Kreuzung Silberburgstraße auf der linken der beiden Geradeausspuren an.

Als die Ampel für die Linksabbieger auf Grün schaltete, fuhr der Mann irrtümlicherweise ebenfalls an, obwohl für ihn Rot galt. So kam es zur Kollision mit dem 55-jährigen Radfahrer, der von der Silberburgstraße kommend an der für Fußgänger und Radfahrer Grün zeigenden Ampel die Karlstraße überqueren wollte. Mit leichten Verletzungen wurde der Radler vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (pol/GEA)