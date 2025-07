Auto weicht in Gomaringen Kind auf Fahrrad aus und kracht gegen Laternenmast

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle auf der Straße.

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Hermann-Hesse-Straße in Gomaringen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Tübingen. Ein 23-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem Skoda Enyaq auf der Hermann-Hesse-Straße unterwegs, als vom Sally-Adamsohn-Platz herkommend, ein Kind auf seinem Fahrrad einbog und ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam, berichtet die Polizei. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Autofahrer nach rechts aus und prallte gegen eine neben der Fahrbahn befindliche Straßenlaterne.

Nach dem Unfall unterhielt er sich noch mit dem Jungen, der nicht verletzt wurde und dem es offenbar gut ging und schickte ihn weiter in die Schule. Personalien waren nicht ausgetauscht worden. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 7.500 Euro, der Schaden an der Straßenlaterne auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Der Junge, der mit Helm auf einem Fahrrad in Richtung Schule unterwegs war, wird als etwa 150 Zentimeter groß und braunen Haaren beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss und einer dreiviertel Hose bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 070719721400. (pol)