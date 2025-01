Auto rutscht in Donnstetten auf glatter Straße in Transporter: Mann verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Eine Kollision zwischen einem Auto und einem Transporter hat sich am Dienstagnachmittag in Römerstein-Donnstetten ereignet. Das berichtet die Polizei. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 51-jähriger Audi-Lenker die Westerheimer Straße in Richtung Böhringen, als ihm in einer Rechtskurve ein Mercedes Sprinter mit Anhänger entgegenkam, der von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Beim Abbremsen rutschte der Audi auf glattem Untergrund geradeaus in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Sprinter. Beim Unfall wurde der 51-Jährige verletzt, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen. Der Audi musste zudem abgeschleppt werden.