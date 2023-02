Auto rutscht bei Riederich von der Straße und bleibt auf dem Dach liegen - Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Trotz des erneuten Wintereinbruches in Reutlingen und der Region hat es nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen wenige wetterbedingte Verkehrsunfälle gegeben. Ein etwas schwererer Unfall hat es demnach am Morgen bei Riederich gegeben.

Ein 29-jähriger Autofahrer war mit seinem VW-Fox von Grafenberg in Richtung Reiderich unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang auf schneeglatter Fahrbahn und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Acker auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem VW befreien. Er kam mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik. Das Auto musste anschließend noch aus dem Graben geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Ansonsten registrierte die Polizei lediglich kleinere Blechunfälle ohne Verletzte. Polizeisprecher Michael Schaal sagte dem GEA: »Die Verkehrsteilnehmer haben sich offensichtlich auf die veränderten Straßen- und Witterungsverhältnisse eingestellt und ihre Fahrweise angepasst.« Die Winterdienste hätten zudem gute Arbeit geleistet. (GEA)