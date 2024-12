Auto rutscht bei Bad Urach auf nasser Straße in Gegenverkehr: Eine Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Eine leicht verletzte Mitfahrerin und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Samstagabend auf der B465. Kurz vor 19 Uhr war ein 21-Jähriger mit einem Skoda Octavia auf der Bundesstraße von Seeburg in Richtung Bad Urach unterwegs. Nach bisherigen Kenntnissen dürfte er im Bereich einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Straße auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito eines 47-Jährigen zusammen. Eine 18-Jährige Beifahrerin im Skoda erlitt hierdurch leichte Verletzungen, weshalb sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (pol)