Auto prallt in Mössingen gegen Baum

MÖSSINGEN. Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten. Der Ford Kuga - Fahrer war gegen

7.45 Uhr auf der L 385 zwischen Talheim und Mössingen unterwegs. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, geriet der 19-Jährige infolge einer kurzen Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Trotz des heftigen Aufpralls wurde der junge Mann nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. (pol)