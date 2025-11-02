Auto landet nach Unfall in Reutlingen in einem Teich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 22-jähriger Lenker eines Seat-Cupra befuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr, die Christophstraße innerhalb einer Tempo 30 Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Als dieser das Ende der Christophstraße bei der Einmündung Mittnachtstraße erreicht hatte, leitete er eine stärkere Bremsung auf nasser Fahrbahn ein, worauf der Cupra jedoch weiter geradeaus rutschte, über einen kleinen Wiesenhang schanzte, nach einigen Metern wieder auf einem Asphaltweg heftig aufsetzte und schlussendlich in einem flachen Teich landete.

Der 22-Jährige wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihm eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, worauf eine Blutentnahme erfolgte und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Cupra, an dem schätzungsweise ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein dürfte, musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Teich geborgen werden. (pol)