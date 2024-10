Auto kracht in Verteilerkasten: Stromausfall in Gomaringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagmorgen für einen Stromausfall in Häusern in der Max-Planck-Straße gesorgt. Eine 78-Jährige hatte ihren VW gegen 6.20 Uhr auf der Max-Planck-Straße zwischen der Kreuzung mit der Öschinger Straße und der Einmündung zur Robert-Koch-Straße abgestellt. Nachdem sie ihren Wagen verlassen hatte, rollte dieser rückwärts und kollidierte mit einem Baum sowie einem Verteilerkasten.

Dadurch fiel der Strom in den umliegenden Häusern teilweise aus. Mitarbeiter eines Energieversorgers kümmerten sich um den beschädigten Verteilerkasten. Der VW, dessen Handbremse beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung nicht angezogen war, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. (pol)