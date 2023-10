Auto kracht nach Zusammenstoß in Reutlingen gegen Laterne - Eine Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 26.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag in der Einmündung Schiefer-/Silberburgstraße ereignet hat. Ein 71-Jähriger war kurz vor 13 Uhr mit seinem Ford Kuga von der Burkhardt+Weber-Straße herkommend auf der Rechtsabbiegespur der Aufschleifung zur Schieferstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich mit der Silberburgstraße fuhr er geradeaus über eine Sperrfläche und die für diese Fahrtrichtung Rot zeigende Ampel. Dabei kam es zu einer streifenden Kollision mit der von rechts kommenden Mercedes A-Klasse eines 70-Jährigen, der bei Grün in die Einmündung eingefahren war. Der Ford wurde infolge des Zusammenstoßes in Richtung der Fahrbahnmitte abgewiesen, wo der Wagen auf einer Verkehrsinsel gegen einen Laternenmast prallte und diese beschädigte. Eine 52 Jahre alte Mitfahrerin im Ford wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Mercedes-Lenker, der nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt geblieben war, wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Kurz vor 15.30 Uhr konnte die Unfallstelle geräumt werden. (pol)