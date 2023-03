Auto kracht in Reutlingen in Linienbus: 87 Jahre alter Fahrgast verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagnachmittag hat sich gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Reutlingen ereignet, infolgedessen ein 87-jähriger Fahrgast eines Linienbusses verletzt wurde. Das berichtet die Polizei. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Einmündung Friedrichsplatz nach links auf die Gartenstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Linienbusses, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Aufgrund der durch den Busfahrer durchgeführten Notbremsung stürzte der 87-Jährige, der sich an einer Haltestange im hinteren Busbereich festgehalten hatte.

Hierdurch zog sich der Senior Verletzungen unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Linienbus wurde leicht beschädigt, blieb aber fahrbereit. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. (pol)