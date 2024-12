Auto kracht in Münsingen in Buswartehäuschen: Fahrer flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in Münsingen zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Kreisstraße 6703 zur Bundesstraße 465 gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 5.30 Uhr meldete ein Zeuge ein beschädigtes Buswartehäuschen im dortigen Kreuzungsbereich. Vor Ort konnte die Streife feststellen, dass sich der Unfallverursacher bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Er befuhr demnach die K 6703 von Rietheim kommend und wollte im weiteren Verlauf nach rechts auf die B 465 in Richtung Münsingen abbiegen. Im Kurvenbereich kam er vermutlich aufgrund schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem gemauerten Buswartehäuschen. Der Sachschaden an diesem beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)