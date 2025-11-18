Auto kracht bei Würtingen auf glatter Straße in Gegenverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Die winterlichen Straßenverhältnisse haben am Montagnachmittag in St. Johann-Würtingen zu einem Verkehrsunfall geführt. Das berichtet die Polizei. Dort war kurz vor 17.30 Uhr ein 31-Jähriger mit einem VW Golf auf der Münsinger Straße von Gächingen herkommend unterwegs. Dessen gefahrene Geschwindigkeit dürfte der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Schneeglätte nicht angepasst gewesen sein, weshalb der Mann mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Bordstein überfuhr. Im weiteren Verlauf geriet der Golf ins Schleudern und prallte in einen entgegenkommenden VW Passat einer 37-Jährigen sowie gegen einen Renault Transporter, den ein 59 Jahre alter Mann lenkte.

Die Beteiligten wurden vor Ort durch Rettungskräfte untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. (pol)