Auto kracht bei Lichtenstein in Gegenverkehr: zwei Schwerverletzte

LICHTENSTEIN. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag zum Teil schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 10.25 Uhr befuhr eine 47 Jahre alte Frau mit einem Mercedes die L387 von Unterhausen herkommend in Richtung Holzelfingen. In einer scharfen Rechtskurve geriet sie mit dem Wagen aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Kia einer 49-Jährigen. Beim Zusammenstoß erlitten die Unfallverursacherin sowie ihr 25 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden.

Die Kia-Lenkerin wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden an den beiden Autos, die abgeschleppt wurden, dürfte sich auf schätzungsweise 18.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Holzelfinger Steige voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr auf die L 387 ausgerückt. (pol)