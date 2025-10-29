Auto kracht auf Holzelfinger Steige in Leitplanke: Hoher Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag am Albaufstieg der Holzelfinger Steige entstanden. Das berichtet die Polizei. Gegen 12.45 Uhr befuhr ein 78-Jähriger mit einem BMW die Steige in Richtung Unterhausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Mann in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die vor einem Abhang angebrachten Schutzplanken. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht und blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

An der Schutzvorrichtung und am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro. Zur aufwändigen Bergung des schwer beschädigten Fahrzeuges musste die Steige für etwa 45 Minuten halbseitig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. (pol)