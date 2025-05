Auto kommt in Sonnenbühl von Straße ab und kippt um

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Glücklicherweise unverletzt hat ein 68 Jahre alter Autofahrer einen Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L230 überstanden. Der Mann befuhr laut Polizei gegen 19.40 Uhr mit einem Ford Fiesta die Gönninger Steige von Genkingen herkommend in Richtung Gönningen. Ersten Ermittlungen zufolge kam er in einer Linkskurve mit dem Wagen nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, wo der Fiesta gegen den Bordstein und eine Felswand prallte.

Anschließend kippte der Pkw nach links und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 68-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Am Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die Gönninger Steige für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden. Kurz nach 21 Uhr war die Fahrbahn geräumt. (pol)