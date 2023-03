Auto kollidiert in Reutlingen mit Ampelmast - Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Reutlingen am Montagmorgen erlitten, berichtet die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der 63 Jahre alte Suzuki-Lenker kurz vor 5.30 Uhr auf der Siemensstraße unterwegs, als er mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache im Bereich der Kreuzung mit der Max-Planck-Straße auf einer Verkehrsinsel gegen einen Ampelmast prallte.

Der Mann wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Auto, an dem Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Ampel beträgt schätzungsweise ebenfalls mehrere tausend Euro. (pol)