Auto kollidiert bei Sonnenbühl mit mehreren Leitpfosten

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin am Donnerstagabend auf der L 382 zwischen Erpfingen und Undingen zugezogen. Gegen 18.50 Uhr kam die 43-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve mit ihrem Hyundai infolge Unachtsamkeit nach rechts in das dortige Bankett, verlor beim Gegensteuern die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Leitpfosten und einem Weidezaun.

Vom Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen, hierbei war die Fahrbahn bis 20.40 Uhr voll gesperrt. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. (pol)