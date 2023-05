Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am helllichten Montag hat in Tübingen ein Pkw-Aufbrecher sein Unwesen getrieben. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit zwischen 12.40 Uhr und 13 Uhr schlug der Täter an einem in der Straße Horemer geparkten Nissan eine Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Inneren des Wagens einen Rucksack samt Bargeld. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)