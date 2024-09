Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein weißer Audi A6 ist am frühen Sonntagmorgen in Hirschau gestohlen worden. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 6.45 Uhr entwendete der Täter auf noch unbekannte Art und Weise den in der Straße Käppelesäcker geparkten Wagen, an dem zur Tatzeit die Kennzeichen BL-AO 2 angebracht waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verbleib des Fahrzeugs aufgenommen. (pol)