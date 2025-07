Auto in der Reutlinger Innenstadt ausgebrannt: Auch Postbank-Filiale beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In Reutlingen ist am Montagabend ein Auto vollständig ausgebrannt. Der Fahrer hatte seinen BMW Mini gegen 17.50 Uhr auf dem Parkplatz der Postbank-Filiale in der Eberhardstraße abgestellt, als er aus dem Motorraum aufsteigenden Rauch bemerkte, berichtet die Polizei. Als er auf der Suche nach der Ursache die Motorhaube öffnete, verstärkte sich die Rauchentwicklung und der Wagen fing in der Folge Feuer. Das sorgte für Aufsehen in der Innenstadt - und für einen »bestialischen Gestank«, wie ein Augenzeuge gegenüber dem GEA berichtete.

Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen zwar innerhalb von 25 Minuten löschen. Dass der Mini aber vollständig ausbrannte, war nicht mehr zu verhindern. Ein technischer Defekt dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand des Autos gewesen sein, heißt es von der Polizei. »Wenn ein Auto samt Öl und Kunststoff brennt, führt das schnell zu einer dichten Rauchentwicklung und einem beißenden Geruch«, so der Sprecher.

Die Bank war vorsorglich geräumt worden, sodass niemand verletzt wurde. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden auch ein daneben geparkter VW Golf sowie eine Straßenlaterne und mehrere Fenster der Bank in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro. (GEA/pol)