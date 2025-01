Die Feuerwehr löscht ein auf der Seeburger Steige in Brand geratenes Auto,

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Seeburger Steige ist aktuell (Stand 20 Uhr) in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund ist ein in Brand geratenes Auto, das am Freitagabend kurz nach 19 Uhr auf der Bundesstraße 465 zwischen Bad Urach und Münsingen unterwegs war. Die Feuerwehr Münsingen ist mit einem Dutzend Einsatzkräfte vor Ort. Dem Vernehmen nach wurde niemand verletzt. Laut Polizei wird die Seeburger Steige noch längere Zeit gesperrt bleiben. (GEA)