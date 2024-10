Auto gerät auf der B27 bei Tübingen in Brand - Fahrer versucht selbst zu löschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Montagvormittag auf die B27 bei Tübingen ausgerückt. Ein 30-Jähriger war kurz vor 10.30 Uhr mit einem Mercedes Vito samt Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, berichtet die Polizei. Im Bereich der Kläranlage Lustnau bemerkte er Rauch aus dem Motorraum seines Wagens und hielt in einer Parkbucht an.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften anrückte, setzte die Löschversuche des Fahrers fort. Bis zum Abschluss der Lösch- und Abschlepparbeiten gegen 11.50 Uhr musste der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeleitet werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (pol)