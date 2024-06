Auto fahrt in Tübinger Parkhaus gegen Parkscheinautomat: 15.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Erheblichen Sachschaden hat ein 21-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen im Parkhaus Stadtgraben in Tübingen verursacht. Gegen 1.30 Uhr fuhr der 21 -Jährige mit seinem Pkw BMW gegen den Parkscheinautomaten im Bereich der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses. Während der Sachschaden an seinem BMW mit etwa 2.500 Euro verhältnismäßig gering ausfiel, wurde der Sachschaden an dem Parkautomaten auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Alkoholisierung oder sonstige Beeinflussung des 21 -Jährigen ergaben sich nicht. (pol)