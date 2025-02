Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auf mehr als 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Tübingen entstanden ist. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 47-jähriger Nissan-Fahrer gegen 11 Uhr in Tübingen auf der Friedrichstraße in Richtung Blaue Brücke unterwegs. Trotz Rotlicht fuhr der 47-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 47-jährigen Mazda-Lenkerin. Beide Fahrer wurden durch die Kollision nicht verletzt. (pol)