Auto erfasst Rennradfahrer zwischen Reutlingen und Orschel-Hagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer ist es am Dienstagmittag auf der Rommelsbacher Straße gekommen. Gegen 13.50 Uhr war ein 64 Jahre alter Mann mit einem Rennrad auf dem Dietweg in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs und missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand an der dortigen Einmündung das für ihn geltende Rotlicht der Ampel. In der Folge kam es zur Kollision mit dem VW eines 41-Jährigen, der sich auf dem Linksabbiegerstreifen der Rommelsbacher Straße eingeordnet hatte. Der 64-Jährige wurde hierbei verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pol)