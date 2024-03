Auto erfasst Motorradfahrerin auf Wannweiler Kreisverkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall der sich am Sonntagnachmittag im Kreisverkehr Hauptstraße / Degerschlachter Straße ereignet hat. Eine 62-Jährige befuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW up! die Degerschlachter Straße und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer sich im Kreisverkehr befindlichen 56-jährigen Motorradlenkerin, die mit ihrer KTM Duke von der Hauptstraße kommend in Richtung Kirchentellinsfurter Straße unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte die 56-Jährige mit ihrem Motorrad und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik vgebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (pol)